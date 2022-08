Greeicy divirtió a todos con gracioso video sobre su nuevo estilo de vida

La cantante Greeicy Rendón divirtió a miles de sus fanáticos luego de compartir un gracioso video sobre su nueva etapa de vida.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 21 millones de seguidores, compartió un video en el que se preguntó con humor qué es.

Greeicy divirtió a sus seguidores con su maternidad

En la grabación se mostró muy casual desde la comodidad de su lujosa casa en Medellín haciendo lypsinc de un viral audio.

“Ya no sé si soy una muchacha con vida de señora o una señora que se cree muchacha”, expresó.

Con dicha actuación aprovechó para preguntarles a sus seguidores qué creen que puedan ser la respuesta a dicha pregunta.

“¿QUÉ SOOOOOOYYYYYY??????”, agregó en la descripción de la publicación.

Recordemos que la artista se convirtió en madre hace cuatro meses aproximadamente tras haber dado a luz a su primogénito Kai, fruto de su relación con el cantante Mike Bahía, con quien se comprometió en matrimonio en medio de su embarazo.

Tras la llegada del bebé, la caleña ha mostrado a sus millones de fanáticos cómo ha sido su maternidad, señalando tanto lo maravilloso que es como la complejidad que tiene.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde la llenaron de halagos y contestaron su duda.

“Siempre muchacha con vida de señora, siempreeeeeee", "Identificada", "Todavía falta pa' cuchacha", "Eres la mejorrrrr, te cuento algo q quizás nunca te han dicho , mi bebé solo se duerme si escucha tus cancione", "pensé que me pasaba solo a mi es crisis existencial jajjjajajaja", "Somos dos", "Una señora que parece una muchacha", "Comparto el sentimiento, ahora me pregunto, ¿qué soy?", "Eres una muchacha con una familia preciosa y un bebé muy bendecido", "identificada", "Jjajajaja te amamos", "Eres una señora con vida de muchacha", "Te entiendo perfectamente querida Greeicy. También me pregunto regularmente quién soy o qué estoy haciendo aquí", "Una mamacitaaa", "amorrrrr estamos jodidas", “jajajjajaja la mejor”, “me encanta”, “eres muy divertida”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la artista continúa disfrutando de su maternidad y deleitando a sus seguidores con sus particulares ocurrencias sobre esta etapa de su vida y cautivando con sus movimientos de cadera y su figura, la que ha ido recuperando rápidamente tras el parto.

