Gerard Piqué recibe abucheos a favor de Shakira en pleno partido de fútbol

La separación de Gerard Piqué y Shakira sigue causando distintos tipos de reacciones en los seguidores de la pareja, que hasta hace un tiempo era una de las más felices del mundo del espectáculo y un ejemplo a seguir para muchos.

Luego que hace poco se conociera un video en donde muchos fanáticos hacían mofas y perseguían el carro del futbolista, quien al parecer iba acongojado y escuchando una canción de su expareja, ahora el fútbol mostró otro momento bochornoso en la carrera del deportista que de inmediato fue tendencia en redes sociales.

El defensor fue uno de los protagonistas entre el partido que disputaba el Barcelona frente al Real Madrid este fin de semana en el Alllegiant Stadium, todo esto en medio de la pretemporada de estos potentes equipos españoles.

Pero, aunque lo que parecía que iba a ser una fiesta deportiva, se convirtió en un foco inusual de burlas, abucheos y gritos hacia el español por parte de los más de 61,000 asistentes quienes le dejaron saber que en el pleito legal y en este proceso, al parecer, están a favor de la cantante colombiana.

Cuando el futbolista tocaba la pelota en medio del encuentro, se escuchaban de forma constante y estruendosa las arengas que gritaban: ¡Shakira, Shakira!, cosa que no sucedió sólo una vez en el partido sino en varias ocasiones.

Y es que aunque el jugador español quisiera que los titulares de prensa se centraran en su trabajo arduo en el Barcelona, lo cierto es que los medios de comunicación tanto españoles como del resto del mundo, siguen detalladamente los pasos de Piqué respecto a su aparente vida de soltero.

Los gritos y abucheos que se escucharon en este encuentro no pasaron desapercibidos y la prensa local se preguntó por qué sucedió este hecho que quedó registrado en las cámaras que cubrían el juego en los Estados Unidos.

No sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada.