La “maternidad” ha puesto más guapa a Lina Tejeiro

No hay publicación de Lina Tejeiro que no se viralice en redes sociales, pero sobre todo que no logre cientos de mensajes y miles de ‘likes’ en pocos minutos. Y no es para menos, pues cada uno de sus contenidos siempre destacan su talento, pero también su belleza.

Y eso mismo pasó en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde se dejó ver con un look muy original, pero al mismo tiempo, poses que nunca se les había visto y que además resaltó su belleza y naturalidad. Y destacando además que las fotografías fueron tomadas en la sala de su casa, donde dejó ver además parte de los lujos que tiene su gran casa.

En las imágenes además aparece Lina Tejeiro con unos jeans que la hicieron ver su entrenada y definida figura y provocó que más de uno le dejara mensajes de amor, y otros muy directos, como quienes aseguraron que “mientras más hijos tienes, más guapas te pones”.

Y es que hace pocos días la actriz mostró a sus miles de seguidores que que a su familia y a su hogar perruno llegó una nueva integrante. Sí, Lina Tejeiro agregó a una niña a su combo y dejó a todos suspirando de amor, sobre todo por lo pequeña y lo tierna que se vio, además por lo bien y el cuidado que le dieron sus hermanos, el resto de los perros que ya tenía Lina Tejeiro en su casa.

Entre los comentarios que destacaron están esos que le hicieron saber que “eres muy hermosa”, “nada te queda mal”, “pero qué belleza”, “lo que te pongas te hace ver más hermosa”, “eres una diosa”, “al natural te ves más hermosa”, “amo esas fotos espontaneas”, fueron parte de los cientos de comentarios que recibió la actriz en su publicación de Instagram.

Lina siendo Lina

Desde hace varias semanas la llanera viene deleitando a sus miles de seguidores en diferentes plataformas contenido exclusivo y también nunca antes visto de ella. Pueden ver a Lina Tejeiro en varias facetas y hasta retándose a ella misma en deportes, acciones y hasta más de lo que nunca pensó hacer.

Por eso, más de uno no duda en dejarle en sus redes sociales que la admiran y que es un ejemplo en todo lo que hace, además que Lina Tejeiro siempre muestra esas realidades sin filtros donde también genera polémica, pero es su esencia y esto también es de admirar para quienes la siguen.