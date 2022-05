Lina Tejeiro fue blanco de críticas al mostrarse sin brasier ni maquillaje

En la jornada de este sábado 14 de mayo, la actriz llanera Lina Tejeiro cumplió su cita en la competencia deportiva "triatlón", donde haciendo equipo con sus hermanos, debió superar todo tipo de pruebas deportivas, que exigieron su cuerpo al máximo, tanto, que la misma Tejeiro afirmó en su más reciente post que parte de lo que más le gusta de estas competencias, es "sentir como que me voy a morir".

Durante su jornada, la también creadora de contenido, compartió varios de sus momentos dentro de las competencias, donde se apreciaban algunos épicos y otros, donde su cuerpo parecía no dar más. Todo esto, lo acompañó con algunas fotografías que ilustraron el cansancio y esfuerzo hecho.

Más allá de sus habilidades deportivas, hubo algunos aspectos que los internautas tuvieron más en cuenta, como su aspecto físico, ya que aseguraban que se veía muy distinta sin maquillaje. Además, otros parecieron escandalizarse al darse cuenta que no llevaba brasier puesto. Esto, la convirtió en blanco de críticas, que muy a su estilo, no dejó pasar por alto.

¿Qué se me ven los pezones? pues porque tengo pezones. ¿Qué me veo diferente sin maquillaje? claro, porque sin maquillaje soy fantástica y con maquillaje sopy una obra de arte, expresó la llanera.

Como era de esperarse, sus palabras no quedaron ahí y continuó haciéndole una contundente pregunta a quienes la criticaron "¿Cuál es la necesidad de opinar sobre un cuerpo que no es tuyo?". Esto, quiso responderlo ella personalmente, afirmando que quienes se enfocan en criticar el aspeco físico de otros, es porque buscan sentirse mejor consigo mismos, opacando a los demás.

Culminó su mensaje, diciéndole a sus millones de seguidores y haters, que si no les gusta como ella luce, basta con que la dejen de seguir para que no tengan que verla.

No sufras por un cuerpo que no es tuyo y sino te gusta, pues no lo mires, concluyó la "Reina del TikTok".