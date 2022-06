Mamá de Andrea Valdiri se despachó contra Lowe León

La ruptura de Andrea Valdiri y Lowen León ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. No solo la separación de la pareja generó especulaciones, la paternidad de la pequeña Adhara también.

Frente a este tema, Carmen Valdiri, madre de la influenciadora, se pronunció a través de sus redes sociales sobre la relación que tuvo Andrea Valdiri con el cantante Lowe. La mujer sin ningún filtro dijo que “su hija es feliz, ¿para qué un man de 40 años que se cree de 20? Y aparte de todo irresponsable. No hacemos nada. Yo, después de ver que mis hijas son felices, también soy feliz”.

Asimismo, la abuelita de Adhara, habló de la relación actual de su hija con el también influencer Felipe Saruma. Y aunque en un momento Carmen vio esa relación con raros ojos, pues el creador de contenido es muy joven para su hija, ahora las cosas son diferentes.

“Él era buen amigo de Andrea y todo, pero cuando comencé a notar que él se quedaba embobado mirándola yo pensaba: ‘¡Dios mío, tan joven! ¿Qué estará buscando?’ Además, yo venía de una experiencia desagradable con el innombrable”, aseguró la mamá de Valdiri.

Con estas palabras, Carmen confirma que está de acuerdo con la relación de su hija con Saruma y que a pesar de lo descabellado que pudo parecer al principio, ahora merecen estar juntos. “A medida que lo fui conociendo me di cuenta de lo maduro que es y de cómo es su familia, de lo bonitos y jóvenes que son también, y del respeto que se tienen. Es una familia bien constituida y eso para mí tiene mucho valor”.

Recordemos que Andrea Valdiri y Felipe Saruma contrajeron matrimonio el pasado mes de abril, fiesta que contó con varios nombres de la farándula nacional, amigos y familiares.

Saruma por su parte, ha mostrado el gran amor que tiene por Adhara, tanto así que ya desempeña el rol de papá de la menor.

Respuesta de Lowe León a la paternidad de Adhara

Lowe León por su parte, ha asegurado que se hará cargo de la menor después de practicarse una prueba de ADN, a la cual la creadora de contenido se ha negado.

Hace unos meses León había dicho que esperaba que “esa persona en algún momento pueda doblegar su ego, pedir perdón por definitivamente negarle esa posibilidad a la niña de tener a su padre. Hice todo lo posible en su momento por la vía conciliatoria para ejercer la paternidad de la niña y no fue posible, eso yo no me lo estoy inventando, eso la evidencia está y en algún momento va a salir todo”.