Exesposa de William Levy defendió al actor de ataques por su separación

Elizabeth Gutiérrez quien fue pareja del reconocido actor William Levy, que le dio vida al personaje de Sebastián Vallejo en la exitosa producción de Nuestra Tele llamada Café, con aroma de mujer, rompió su silencio y respondió a hater que atacaron al cubano por haberle dado fin a la relación con ella.

La pareja de famosos había dado un comunicado por sus redes sociales en el que indicaron que, aunque habían decidido separarse, siempre estarían el uno para el otro como familia y padres de sus hijos.

No obstante, la noticia no le cayó bien a varios de sus fanáticos quienes empezaron a criticar y a atacar a Levy por según ellos, seguir su vida común y corriente a pesar de haberse separado.

Por lo cual, recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, Gutiérrez decidió hablarle a cada una de las personas que estaban enviándole comentarios negativos al padre de su hijo e indicó que siempre estaría agradecida por el apoyo que él les ha brindado y que si Levy estaba feliz con o sin ella, Gutiérrez también.

“Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres.. Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos.. no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona.. no lo agradezco!!.. el es el padre de mis hijos el hombre más importante!! el que ve por nuestro bienestar..todos los días... deseo siempre lo mejor para el.. amor.. mucha salud, felicidad.. con o sin mi.. no es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque.. solo el y yo sabemos todo lo que hemos pasado.. nuestra verdad cómo pareja..y ahí se va quedar.. con nosotros!! ¡¡Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!!”, escribió.