Antes de su separación, William Levy respondió por qué no quiere casarse

El actor y modelo estadounidense de origen cubano William Levy, quien interpretó a Sebastián Vallejo en la telenovela Café, con aroma de mujer del Canal RCN, concedió una entrevista durante 2019 en la que reveló por qué no quiere casarse y la conversación volvió a tomar relevancia tras su reciente separación.

"Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", confirmó William Levy recientemente en su cuenta oficial de la red social Instagram.

El actor confesó en 2019 que "siempre he sabido que soy una persona muy liberal, no en el sentido de nada malo; a mí me gusta tener libertad, sentirme libre. No me he querido casar no porque no quiero casarme; simplemente siento que a veces, no sé, no sé... no quiero sentir que estoy en un lugar porque es una obligación estar allí y lo prometiste, ¿sabes? No".

"Quiero estar porque decido estar acá, porque me nace estar aquí y decidí estar aquí. No quiero que nadie opine mal o lo tome de una forma mala. Pero, bueno, lo que quiero decir es que estoy donde quiero estar ahora y por el momento me hace feliz", explicó William Levy en esa época.

Aunque el actor tiene dos hijos con Elizabeth Gutiérrez, nunca llegó a casarse con ella.

