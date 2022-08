Epa Colombia sorprendió al intentar cantar como Alejandra Guzmán

La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida en el mundo digital como Epa Colombia, dejó a un lado las polémicas que la rodean diariamente para compartir un contenido completamente diferente a través de sus redes sociales.

En esta ocasión, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones de seguidores, la vendedora de keratinas publicó una serie de audiovisuales en los que se le ve a bordo de su automóvil junto a su novia Karol Samantha mientras maneja.

Según se escucha en el audiovisual, la joven le pide a Epa Colombia que le cante la famosa canción de Alejandra Guzmán “Hacer el amor con otro”, que habla de extrañar a un viejo amor ya que con cualquier otra persona no siente lo mismo que con él.

Para la interpretación, Daneidy intenta arremedar la voz de la cantante al ponerla un poco ronca mientras canta parte del inicio de la canción para luego saltar rápidamente al coro.

“¿Cómo dice? ¿Pero cómo empieza? ¿Cómo empieza amor? Amanecer con él... yo no siento nada. Hacer el amor con otro, no, no, no. No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo… Ay, no me la sé amor, coloque otra, otra, coloque otra. Yo tengo la voz, solo que es que no me sé la canción, la letra (Risas)”.