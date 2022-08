Epa Colombia presenta a su hermano menor y lo “corcha” con pregunta en inglés

Pese a que se podría decir que los internautas conocen todos los aspectos de la vida de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, la influenciadora logró sorprender a los internautas al presentar en las últimas horas a su hermano menor.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Epa Colombia muy contenta y hablando con sus millones de seguidores, cuando de repente da unos pasos hacia adelante y anuncia que los internautas no conocen a su hermano menor, así que decidió presentárselo.

“Es que yo les quiero presentar a ustedes, a mi hermano, ustedes no conocen a mi hermano pequeño, ¿hermano cómo estás?”, dice la empresaria mientras habla con su hermano, cuyo nombre no revela.

El hermano menor de Epa Colombia

Luego de esto, Epa Colombia comienza a hacerle algunas preguntas al menor qué siente él al tenerla a ella como hermana, a lo que el niño responde, “bien, pues normal” y luego Daneidy le pregunta si a él le hacen bullying en el colegio por ser hermana de la influenciadora, a lo que él responde que no. Más adelante Daneidy Barrera le pregunta qué quiere ser cuando él sea grande, a lo que él responde que quiere ser nadador

“¿Yo? Cuando sea grande quiero ser nadador, sí”, respondió el hermano menor de Daneidy Barrera.

La pregunta que “rajó” al hermano de Epa Colombia

Pero luego llegó una pregunta complicada, pues la influenciadora cuestionó a su hermano sobre si él ya aprendió a hablar inglés, a lo que él respondió en ese idioma diciendo “yes”, es decir “sí”, así que Epa Colombia quiso ponerlo a prueba diciéndole que repitiera una frase en inglés “My name is Daneidy Barrera Rojas, i’m famous Epa Colombia”, es decir “Mi nombre es Daneidy Barrera Rojas, soy famosa Epa Colombia”.

Sin embargo, el niño al parecer no le entendió a su hermana y no pudo repetir, así que reaccionó sacando la lengua, en ese instante Epa Colombia bromeó diciéndole que no estaba aprendiendo nada en el colegio donde él está, aunque la frase que le pidió al niño que repitiera, quizás era de un curso más avanzado.

“Harto que ha aprendido en ese colegio tan caro”, respondió entre risas, Daneidy Barrera, mientras que el niño se mostró un poco apenado.

