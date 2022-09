Epa Colombia reveló detalles íntimos de su relación con Karol Samantha

La influenciadora Daneidy Barrera, conocida popularmente como Epa Colombia, ha tenido en vilo a sus seguidores tras los rumores de su separación con la joven Karol Samantha, con quien ha sostenido una relación tras su rompimiento con la futbolista profesional Diana Celis.

Y es que recientemente la empresaria de keratinas envió un confuso mensaje por medio de sus redes sociales que parecía ir dirigido a la joven, ya que expresó que si alguien no quiere estar en su vida no iba a rogar, mensaje que varios internautas tomaron como una indirecta para su novia.

Ahora, tiempo después de este pronunciamiento, la influenciadora reapareció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram para aprovechar la tarde y hablar con sus seguidores de diferentes aspectos de su vida, entre esos sus problemas con la ley y su relación con Karol.

Pues precisamente una de sus seguidoras aprovechó que la empresaria había activado la herramienta de preguntas y respuesta para preguntar si su relación con la joven había llegado a su fin. Ante esto, Epa Colombia aprovechó para contar varias intimidades sobre su relación como, por ejemplo, cuándo había sido su primer acercamiento con la joven y lo enamorada que se encontraba de ella.

La influenciadora manifestó que la primera vez que vio a Karol fue en la época del colegio luego de que la expulsaran de uno público y terminara en uno privado, en el cual la joven se encontraba estudiando, esto ocurrió cuando ambas cursaban el grado octavo.

Daneidy reveló que en un principio no se la llevaban nada bien, pero que solo bastó con verla una sola vez para sentirse locamente atraída hacia ella. De hecho, afirmó hacer todo lo posible para quedar en su mismo salón.

“Yo apenas vi a esa mujer, me enamoré, a mí me encantó porque tenía los ojos verdes, era mona, y era así como toda femenina y era toda tranquilitia. Ay, no, me encantaba”.