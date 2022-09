¡Se arrepintió! Epa Colombia ya no se operará la nariz y explicó las razones

La empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida en las redes sociales como Epa Colombia, es tal vez una de las influenciadoras más polémicas de Colombia al tener problemas con la justicia y por ser acusada por presunto lavado de activos en diversas ocasiones por diferentes colegas.

De hecho, hace pocas horas fue nuevamente tendencia tras lanzar fuertes acusaciones contra el sistema penitenciario del país al afirmar que “la cárcel es un negocio”.

Sin embargo, Daneidy ha sabido tomar las cosas con calma, pues tras las acusaciones recientes fue investigada una vez más por lavado de activos, investigación de la que había salido absuelta, pues no habían encontrado ninguna prueba que la hallara culpable, dejando claro que su dinero es producto únicamente del trabajo de su empresa de keratinas.

Tras estas nuevas investigaciones, la influenciadora manifestó que era hora de realizarse un nuevo retoque estético en su rostro, pues sentía que su nariz no lucía de la forma en la que ella quería por lo que había tomado la decisión de operarse una vez más.

Sin embargo, tras consultarlo con sus fieles seguidores, la empresaria decidió echarse para atrás y no realizarse ningún tipo de procedimiento. Así lo hizo saber a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones de seguidores.

Epa Colombia realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas para charlar un poco con sus seguidores mientras llegaba a una entrevista. Durante la dinámica, la influenciadora recibió una sugerencia por parte de una internauta: “No te operes la nariz porfa, así la tienes bien”.

Ante esto Epa reveló que “Bueno, amiga, no me voy a operar la nariz (risas) me la iba a cerrar más, pero dijiste que no que quedaba como el porky (Risas) tú no lo entiendes, amiga”.