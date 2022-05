Epa Colombia cuenta cómo le ha cambiado la vida desde que es influencer

Daneidy Barrera, mejor conocida en el mundo digital como Epa Colombia, reapareció en las redes sociales para contarle a sus seguidores cómo ha cambiado su vida desde que se volvió influenciadora y empresaria.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones de seguidores, Epa Colombia enseñó con orgullo un reciente reconocimiento que ganó en una importante premiación para influenciadores y creadores de contenido.

Luego de esto, la mujer dio detalles de cómo se encuentra actualmente tanto en su vida profesional como en la personal en un estilo tipo entrevista, pues otra persona estaba detrás de la cámara haciéndole preguntas sobre su vida, siendo la primera “Ven, cuenta, cuenta un poquito cómo ha cambiado tu vida. La nueva Epa, mi amorsh. Única, apoteósica, empresaria”.

Además de esto habló de los procedimientos estéticos que se ha realizado en lo largo de vida y los que piensa realizarse en un futuro. De hecho, afirmó que comenzaría a ir al gimnasio para tonificar un poco más su cuerpo y sacar más pierna.

“Yo me puse cul* amor, aunque me voy a poner más. No tenía, me puse cul*. Toca es hacer como piernita… Amiga, me estoy haciendo varios retoques, entonces pues, amor me arreglé las cejas, pues… Es que amor a mí me dañaron las cejas, una vieja ahí del barrio, amor. Ella sabe que yo la llevo en la re mala por lo que me hizo, vean pero amiga, cejas ya hay. Pues amor me estoy transformando más el rostro, me voy a colocar colita más y no mor, voy a empezar a ir al gimnasio mor, no sí claro, el ejercicio pa’ cuándo”.