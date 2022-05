Epa Colombia regresó a su barrio y le llovieron críticas

Desde hace varias semanas la empresaria Epa Colombia ha estado en el ojo del huracán, pues muchos de sus comentarios y sus acciones no han sido bien vistas por sus miles de seguidores.

Sin embargo, ella sigue adelante y siempre busca las formas de contarle a quienes la siguen sus versiones, pero al mismo tiempo contar que está por mudarse a una lujosa zona de Bogotá, que regaló toda la ropa de su closet, zapatos de marcas a los que dio precios, y siempre resalta el valor de todas las cosas que compra o que regala y eso ha hecho que muchos crean que ya no tiene humildad.

Eso mismo pasó en sus más recientes historias en su cuenta de Instagram donde dejó ver le lugar donde creció. Epa Colombia se fue al sur de la ciudad de Bogotá donde queda el barrio donde ella asegura vivió gran parte de su vida, pero además aprovechó para contar que ahí pasó momentos muy difíciles, pues según ella, “caí en el vicio, el trago, con malas amistades, pero Dios me rescató, amiga”, aseguró y explicó la empresaria.

Mientras decía sus palabras y aseguraba que todo lo que le había pasado había servido para ser la mujer que es hoy, y además resaltarse ella misma como una de las empresarias más importantes del país, incluso la más joven. A quienes vieron su video no le gustaron varias cosas.

Muchos no dudaron en asegurar que ya no le creen nada de lo que dice, otros manifestaron que no es humilde, y que ella no es la empresaria más joven del país. “Ya cansa con el mismo discurso”, “no le creo su humildad”, “quiere ser ejemplo, pero no lo logra”, fueron parte de los comentarios de quienes vieron el video y al parecer ya no la apoyan.

Y es que no es la primera vez que Epa Colombia recibe comentarios negativos, no solo por sus actitudes, que según sus seguidores ya no los convence, sino también por otras acciones que ella ha tenido en su día a día, por ejemplo, el día del cumpleaños de Lina Tejeiro que no levó regalo, luego de asegurar que compraría una joya o alguna cosa de valor.

Pero esto también lo hizo en la boda de Andrea Valdiri donde se apareció con su nueva novia, además cuando solo podía ir ella, y tampoco llevó regalo para los novios, pues según la propia mamá de Andrea Valdiri, la influenciadora no llevó regalos.

Esto ha sido tema de conversación porque muchos de sus seguidores consideran que, si bien tiene dinero, muchas veces no regala nada o solo lo destaca de la manera más “grotesca”, según sus seguidores.

