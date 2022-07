Emmanuel Esparza deja sin respiración a sus fans con foto de su marcado abdomen

El actor español Emmanuel Esparza dejó sin respiración a sus fans al postear una foto en donde se ve que el gimnasio diario sí que vale la pena.

Y es que al tener en su cuenta de Instagram un gran público femenino que lo sigue, el artista por supuesto recibe una serie de comentarios que lo siguen dejando como uno de los artistas iberoamericanos más cotizados y deseados por las mujeres.

Muestra de ello es una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram en donde se le ve posando ante un espejo y sin camisa, impresionando a sus seguidoras por como luce y es que definitivamente los abdominales marcados y el cuerpo visiblemente trabajado en gimnasio generó cientos de comentarios halagando por como se ve.

De hecho, una de las mujeres que comentó fue su amiga, la actriz de Enfermeras Tata Ariza, con quien se ve tiene una relación de camaradería.

Oh yeahhhhhh my PISCIS, le escribía la colombiana a lo que Esparza respondió con todo el humor: jaja!.. ALWAYS STRONG!