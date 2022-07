“La maternidad es cosa jodida”, Elizabeth Loaiza sobre si tendrá o no otro hijo

La modelo Elizabeth Loaiza se sinceró con sus miles de fanáticos sobre su maternidad, expresando que si bien ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida es también unas de las cosas más complejas que ha experimentado.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la caleña compartió un video en el que recopiló varias fotografías de su segundo embarazo de su hija Mía, fruto de su compromiso con el empresario Juan Pablo Benavides.

Elizabeth Loaiza habla sobre su maternidad

Con las instantáneas, aprovechó para hablar sobre lo mucho que ha aprendido en sus años de vida y si está o no segura convertirse en madre nuevamente.

“Con los años te das cuenta que la vida es súper dura y que cada vez te pone obstáculos más difíciles para hacerte más fuerte. He vivido de todo. No se alcanzarían a imaginar por los altibajos que he pasado en la vida tanto de salud, emocionales y algunos económicos por malas decisiones y malos negocios. Pero, sin lugar a dudas, el embarazo ha sido una de las etapas más bonitas que he vivido en mi vida. Siempre soñé con ser madre de muchos. Ahora que volví a empezar después de 14 años, creo que voy a pensarlo muy bien si traer otro bebé al mundo. La maternidad es cosa jodida”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde la llenaron de halagos y muchas coincidieron con ella.

“No existe mortal en este mundo que no padezca los altibajos de este camino de la existencia. Sino fuera por ellos el alma nunca se fortalecería. Tus experiencias que has vivido son tus grandes fortalezas y han construido la mujer que eres, FUERTE, Emprendedora, sabes ganar-ganar y darle tu mejor cara a la vida, eso se gana a pulso y lo has logrado. Ánimo que la vida es bella. Te felicito por tu bella bebé”, “Inspiras tan bonito!!

Gracias por compartir todo el proceso tan REAL y al mismo tiempo con tanto amor por cada logro que la vida te permite disfrutar! Te admiro hermosa”, “afortunadamente lo dices, la maternidad está muy romantizada es absolutamente difícil dolorosa, demandante y agotadora y sentirlo está bien porque somos humanas”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

