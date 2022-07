Elizabeth Loaiza aclaró dudas sobre pintar su cabello en lactancia

La pequeña Mía tiene poco más de quince días en su familia, donde Elizabeth Loaiza y su esposo Juan Pablo Benavides lideran este hogar, y desde entonces ella se ha sentido plenamente feliz y dichosa, pero sobre todo consentida.

Es por eso que todos los seguidores de esta familia han estado muy pendientes de la mamá y la hija, porque quienes conocen la historia saben que Elizabeth Loaiza pasó por meses muy adversos, ya que debió enfrentar un cáncer y más situaciones de su salud que la hicieron poner en una balanza muchas cosas, pero es su hija el reflejo de que iba a poder con eso, y más.

Sin embargo, desde que tuvo a su hija, ella ha manifestado su deseo de cambiar el look de su cabello, pues pasó con un color en el embarazo y al parecer extraña su rubio, por lo que hoy fue el día que tomó para hacer ese gran cambio. Pero los comentarios y opiniones a su buzón de mensajes no se hicieron esperar.

Y es que más de una mamá, sobre todo le preguntó si eso era posible, si podía cambiar su pelo, aplicar químicos en su cabello con tan pocos días de haber tenido a su hija, pero sobre todo si esto no afectaba a su hija Mía, ya que ella le está dando lactancia exclusiva.

Ante tantas interrogantes, la modelo no dudó en hacerle saber a sus miles de seguidores que ella, antes de tomar esta decisión, consultó a sus médicos y también a la experta que la está ayudando con el tema de la lactancia. Elizabeth Loaiza contó que ambos le explicaron que los productos que se usan ahora ya no van hacía ninguna parte más del cuerpo y no hay posibilidades de que llegue a la leche que su hija consume.

Sin embargo, Elizabeth Loaiza le hizo saber a todas sus seguidoras, sobre todo que, ante cualquier duda, no es bueno seguir pasos, sino recomendaciones de los expertos, y que, si desean hacerlo, pueden hacerlo con sus médicos porque cada cuerpo es diferente y no todos los embarazos son iguales.

Pero también, Elizabeth Loaiza destacó que lo que sí tiene claro es que durante el embarazo no es recomendable hacerse nada en el cabello, pero de igual manera deben todo consultarlo a su médico, sobre todo a ese experto que le está haciendo seguimiento a su embarazo.

