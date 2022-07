Elizabeth Loaiza hizo varias confesiones al extrañar su barriga de embarazo

Han pasado apenas trece días, desde que la modelo Elizabeth Loaiza trajo al mundo a su segunda hija, la pequeña Mía, y desde entonces ella ha dejado ver parte de su proceso evolutivo luego de haber pasado por una cesárea.

Sin embargo, pese a que han sido pocos días, ella confesó que extraña su barriga de embarazo, y lo hizo a su manera, compartiendo fotos de una sesión de fotos muy sugerente, donde su barriga y sensual figura fueron protagonistas.

En las imágenes se puede ver cómo Elizabeth Loaiza se divirtió posando de la mejor forma que sabe hacerlo y esto sin duda enamoró a sus miles de seguidores, quienes siempre le dejan mensajes de amor y le agregan lo felices que están de que su hija Mía ya haga parte de sus vidas.

Pero, Elizabeth Loaiza aprovechó esta hermosa galería de fotos para dejar saber no solo su añoranza por su barriga, sino también sus deseos inmediatos de querer ser madre de nuevo, de quedar en embarazo, por eso no dudó en dejar una pregunta muy directa a sus seguidores, sobre todo quienes ya ha sido madres.

Un directo mensaje materno

“Extraño mi barriguita. Dice Juan Pablo que aproveche y quede en embarazo de nuevo. ¿Ustedes que dicen? ¿A los cuantos meses es recomendable quedar en embarazo después de una cesárea?”, expresó con gran interés la modelo en sus redes sociales y de inmediato recibió respuestas.

Para muchos, es suficiente con esperar un año, mientras que otras no dudaron en hacerle saber que dos años es mucho mejor para otro bebé luego de una cesárea, pero hubo unas más arriesgadas y le dijeron que no lo pesara, que “cuanto antes mejor”. Y es que vale la pena destacar que Elizabeth Loaiza ha confesado sus grandes deseos de ser madre en varias ocasiones.

Sí, y es que cuando estaba en embarazo le dijeron si se podría algún método para no volver a quedar en embarazo, ella no dudó en decirle que no, incluso aseguró que volverá a ser madre muy pronto y al parecer esto es real, pues pidió consejos y le ha preguntado varias veces a su esposo y él solo le dice que cuando ella decida podría venirse el tercer miembro de la familia.

Lo cierto es que, durante todo este tiempo, la modelo Elizabeth Loaiza y su esposo Juan Pablo Benavides se han dejado ver muy reales y mostrando esos días de cansancios, pero a cambio llenos de mucho amor y agradecimiento por la vida de su hija y el proceso de recuperación de la modelo.