Con tierno video de Mía y su mascota, Elizabeth Loaiza hizo una dura confesión

El pasado 22 de junio, Elizabeth Loaiza y su pareja Juan Pablo Benavides compartieron con sus seguidores la feliz noticia de que su hija Mía había nacido.

Fans de la pareja han estado muy pendientes del estado de salud de la niña y, por supuesto, de la modelo, quién no veía la hora de tener entre sus brazos a su pequeña hija.

Lo cierto es que Elizabeth es muy activa en sus redes sociales y por medio de ellas suele compartir muchos detalles de su vida personal y laboral; y aunque han pasado tan solo 11 días del nacimiento de Mía, la modelo ha intentado tener al tanto a los internautas de lo que está pasando en su vida.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Loaiza publicó unos emotivos videos junto a su hija recién nacida, además, vemos en las imágenes a Ana Sofía Escrucería, su primera hija y fruto de su relación con el exconcejal Rafael Escrucería.

Sin embargo, Elizabeth continuó su relato contando que la maternidad es más difícil de lo que parece.

Eso es algo tan de la mamá, que nadie más debería meterse en esa decisión. Es nuestro cuerpo y nadie puede obligarnos a hacer algo que no queremos. Aplaudo a las que han tomado la decisión de dar teta y a las que no también, porque a veces hay factores externos como la producción de leche, el dolor, el mal agarre del bebé, etc, que no permiten hacerlo.