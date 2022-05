Elizabeth Loaiza divirtió al enseñar parte de su curso prenatal

La hermosa modelo y empresaria Elizabeth Loaiza se encuentra en las últimas semanas de embarazo y desde que supo que sería madre por segunda vez no ha parado de implementar los cuidados debidos para que esta etapa de su vida sea completamente exitosa.

Durante estos últimos días, la modelo ha compartido con sus seguidores algunas de las ecografías de su hija Mía, pues al encontrarse en la semana 31 de su embarazo tuvo que asistir a un control médico en el cual le hicieron una ecografía 5D para saber cómo estaba la bebé que viene en camino. Y es que a raíz del cáncer que Loaiza enfrentó hace poco más de un año, los médicos han estado muy atentos a su salud y la de su bebé.

“Les cuento que Mía se me subió a la costilla derecha y no solo mete la cabeza sino la mano y el pie, da risa, pero me duele y me preocupa porque yo quiero parto natural. Es mi semana número 31”, escribió la empresaria en aquel momento junto a la fotografía de su bebé, la cual aparece chupando el dedo gordo de uno de sus pies.