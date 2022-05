Elizabeth Loaiza envió mensaje de aliento a las mujeres que luchan por ser madres

La modelo y empresaria Elizabeth Loaiza ha dejado ver en diversas ocasiones los deseos que tenía de convertirse en madre por segunda vez, pero que por circunstancias de la vida no había podido ser posible hasta hace algunos meses.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de dos millones de seguidores, la hermosa mujer apareció desde la sala de espera de un hospital para compartir con sus seguidores una dura anécdota de su vida.

“Venimos por acá a hacer una ecografía de Mía, vamos a ver ojalá ya esté boca abajo para ver si nace de manera natural. Y estaba aquí sentada y recordé cuando recién me dio cáncer que íbamos como a la clínica y yo veía a esas mamitas en embarazo y a mí me daba una emoción. Yo les veía esa barriga así de grande y yo decía ¡Ay, algún día también voy a estar con la barriga así de grande! Así que vean, no pierdan la fe”.