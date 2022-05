Elizabeth Loaiza habló sobre su rol como madre en tierna publicación

La empresaria y modelo Elizabeth Loaiza soprendió a sus seguidores con una tierna publicación sobre su rol como madre y todo lo que tuvo que pasar para ser la mujer que es hoy en día con el fin de enviar un importante mensaje a todas las madres desde su experiencia.

A través de su cuenta oficial de Instagram la hermosa mujer compartió con sus más de dos millones de seguidores un audiovisual en el que recopiló diferentes fotografías en las que aparece junto a su hija Sofía, fruto de su primer matrimonio con Rafael Alberto Escruceria Lorza.

La modelo contó su experiencia desde el día uno en el que decidió formar su primer hogar junto a su exesposo. Según manifestó, en aquella época tenía apenas 18 años cuando decidió dar el sí en el altar para luego convertirse en madre.

“Hace 13 años, cuando tenía tan solo 18 años y me creía grande, me casé por la iglesia y un 29 de mayo del 2008, en Panamá me convertí en mamá por primera vez (después de haber perdido un bebé de 3 meses de gestación), llegó a mi vida Ana Sofia Escruceria. Una niña amada, anhelada, tan única, tan Perfecta, tan soñada, tan deseada”, inició narrando Loaiza.

UN CUENTO DE HADAS CON UN FINAL INESPERADO

La mujer contó que antes de tener a Sofía sentía que había cogido el cielo con las manos al tener su vida resulta con un excelente trabajo y una pareja que la amaba con locura. Sin embargo, cuenta que al llegar a Colombia después de un viaje de dos años por grandes países su cuento de hada comenzó a derrumbarse.

“Para mi hasta el momento todo era perfecto, acababa de llegar de un viaje de 2 años por India, China y Hong Kong, mientras planeábamos la boda. Llegué a Colombia, meses después me casé en Cartagena y fue un matrimonio soñado. Nació Sofi en Panamá, nos fuimos a vivir a Bogotá y ahí se empezó a derrumbar todo. La verdad no tuvo un final feliz”.

A pesar de este difícil momento, Elizabeth manifiesta que a raíz de su decisión de acabar con este matrimonio logró demostrarse a sí misma la gran madre y mujer que era. Y aunque dice que aún no sabe cómo lo logró, está orgullosa porque logró salir adelante aun siendo una madre joven.

“Tomé la graaaan determinación de dar por terminado el matrimonio y empezar una nueva vida sola. Literal era una niña de 19 años, criando a otra niña. Ahora miro hacia atrás y no sé cómo lo hice, no me explico lo fuerte que puede llegar a ser una mujer cuando el mundo se le viene encima. Derrotada, devastada, con un desamor, increíble, fue difícil salir adelante, pero me siento orgullosa de poder mirar hacia atrás y decir: Lo logré”.

Con todo esto, la actriz quiso enviar un mensaje a las madres para que luchen por sus hijos sin importar que tan difícil sea la situación.

“No importa tu historia, seguro siempre habrán unas peores que otras, lo realmente importante es que has superado todo y has sacado fuerzas de donde a veces solo hay tristezas. Déjenme decirles: No existen mamás Perfectas!!!”.

