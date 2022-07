El curioso video donde aparentemente Karol G y Feid se esconden entre sábanas

Karol G sigue adelante conquistando el mundo con su música y es que cada vez más la cantante paisa enamora a sus cientos de fans dejando sus letras, coreografías y sobre todo energía digna de admirar en varios escenarios.

Por estos días la intérprete se encuentra en España generando euforia en sus fans quienes amas a la colombiana quien ya es un referente latino en Europa.

Pero mientras Karol es noticia por su carrera por estos días, también lo es por los comentarios que siguen en aumento sobre su supuesta relación con el cantante paisa Feid, con quien se le ha vinculado desde ya hace bastante tiempo.

Pues bien, ahora circula en redes sociales un curioso video en donde un grupo de personas en Madrid están a las afueras de un restaurante en donde supuestamente estaba ‘La bichota’, pues bien, lo gracioso del clip es que según los internautas y el usuario que subió el video, tanto Karol como su equipo en compañía de Feid, se escondieron de todas las cámaras y los seguidores entre unas sábanas, de hecho se ve a este grupo de personas subiéndose así a una van.

Por supuesto los comentarios sobre el particular clip no se hicieron esperar y por supuesto muchos tienen opiniones divididas sobre lo que se ve en las imágenes que por supuesto no dejan claridad ni certeza de nada.

De hecho, muchos hablan de que este video solo fue publicado en redes para ser viralizado y obtener visitas de forma fácil, otros por su lado creen que en el grupo de personas efectivamente si iban los colombianos ya que se escucha que las fanáticas españolas le piden a Karol que se detenga gritándole ‘Bichota’ y otro le dice a la cantante que le tiene un regalo.

De hecho, los que dan crédito al video, critican la forma en la que se estarían escondiendo los artistas para evitar los rumores de su romance, cosa que por supuesto ha enfrentado a los mismos fanáticos de los artistas.

Karol y Feid : ¿algo más que amistad?

Por supuesto las redes sociales no se quedan con nada al momento de tratar de sacar una verdad a la luz en el mundo del entretenimiento y es que por supuesto los rumores del supuesto romance los paisas siguen en aumento en las últimas semanas.

Vale la pena recordar que hace algunos días el cantante paisa fue descubierto en redes en una foto en donde al parecer tiene de fondo de pantalla a la cantante de ‘Tusa’ lo que de inmediato generó cientos de comentarios de quienes creen firmemente que la pareja sin duda está viviendo un idilio amoroso.