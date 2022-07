Con atractivo baile y cautivadoras fotos, Karol G puso a suspirar a todos

La cantante Karol G puso a suspirar a millones de sus fanáticos luego de mostrarse muy atractiva en medio de sus vacaciones.

Te puede interesar: Las fotos de Karol G tomando el sol que en minutos superaron el millón de likes

La artista se encuentra disfrutando de un merecido descanso luego de su gira “Bichota Tour”, con la que tuvo gran acogida y logró deleitar a sus admiradores con su música en vivo.

La Bichota puso a volar la imaginación de sus fanáticos

Recientemente se mostró muy agradecida con sus seguidores por el apoyo y el cariño que le han brindado.

Ahora, a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 54 millones de seguidores, la artista se mostró muy seductora luciendo un pequeño vestido de baño de color verde, similar al tono de su pelo, con el que logró resaltar sus voluptuosas curvas.

Posando sobre un yate, se mostró muy feliz realizando un cautivador baile y presumiendo de sus atributos, poniendo a volar la imaginación de sus admiradores.

Asimismo, compartió un carrusel con varias fotografías al borde del vehículo y saliendo del mar, provocando que muchos la compararan con una “sirena”, destacando su indiscutible belleza.

“Yo soy Del Mar Y DE USTEDES”, agregó la Bichota en la descripción de la publicación.

Tras su revelación logró más del millón de “me gusta” y miles de comentarios con pocos minutos de compartida, donde la llenaron de halagos.

“Me voy contigo", "del Mar con toda!! Nada que nos haga conectar más", "tú no eres sirenita, tú eres sirenota", "única", "hermosa", "la más linda", "puro fuego", "bella", "OMG", "mamacita", "la más hermosa de mi vida", "tú y el mar siempre resaltan", "luces con el mar", "totalmente perfecta", "el celeste es completamente tuyo", “mujer hermosa, que no teme mostrarse al natural y aparentar la figura "perfecta" me hace amarme y Me hace sentirme tan bien, porque el querer ser perfectos nos esclaviza. La adoro, simplemente espectacular”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Por ahora, la artista continúa disfrutando de sus vacaciones para después preparar todo y dar comienzo a su siguiente gira por Estados Unidos “Strip LoVe Tour” y su siguiente álbum.

Además, de seguir disfrutando del éxito que ha tenido su más reciente sencillo titulado “Provenza”, cuyo video musical suma más de 260 millones de reproducciones en YouTube y se ha logrado posicionar en los primeros lugares de diferentes listados de música en plataformas de música.

No dejes de leer: Karol G agradeció a sus fans tras finalizar el ‘Bichota Tour’