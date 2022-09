¿Infidelidad? Lowe León es captado en situación comprometedora en discoteca

Los nombres de Liceth Córdoba y Lowe León han acaparado varias portadas y noticias en las últimas semanas debido a todo el proceso legal que adelanta el cantante con su expareja, la bailarina Andrea Valdiri, por la custodia y prueba de ADN de Adhara.

Asimismo, en los últimos días Liceth también ha estado en inmersa en la demanda de filiación extramatrimonial admitida por un juzgado de Barranquilla a favor de la influenciadora y su hija menor, Adhara.

Precisamente, Liceth ha sido un constante apoyo para Lowe en toda esta disputa legal y por eso, en reciente fallo de un juez a favor de su pareja en el que ordenaba una prueba de ADN para Adhara, Liceth lo había celebrado en redes con un enternecedor mensaje que decía "Te esperamos pronto princesa", algo que, sin duda, causó gran revuelo.

Sin embargo, en las últimas horas el cantante ha vuelto de qué hablar, pues se ha filtrado en redes un polémico video en el que al parecer se le ve bastante acaramelado con una mujer en una discoteca.

Lowe León es captado en situación comprometedora en una discoteca

En la tarde del 20 de septiembre se viralizó un video en internet en el que se ve al parecer al cantante en una rumba aparentemente por España junto a una mujer que por los rasgos que se pueden observar no sería Liceth Córdoba, pues, a simple vista la mujer que se ve bailándole de espalda al cantante tiene el cabello negro y corto, en comparación con el cabello de color castaño que tiene Liceth.

En el clip se observa a la misteriosa mujer bailándole reguetón de forma picante y diciéndole cosas al oído al cantante y haciéndole en un momento un gesto con sus manos del número dos, sin embargo, por lo que se observa en el clip, Lowe parece algo incomodo, ya que, mientras baila con ella, él va mirando para todos lados como si supiera que está siendo grabado.

El clip ha generado múltiples opiniones en redes, pues varios internautas han expresado que la situación da mucho que pensar y afirmaría que el barranquillero habría fallado a la confianza de su pareja, no obstante, algunos han expresado comentarios más fuertes en contra del cantante y su pareja.

Pintamos toda la casa y sin dejar caer una gota de pintura … QUÉ ESSSS ESTOOOO; este no es el cristiano; estaba orando para que le fuera bien y para que valdiri haga la prueba de adn y salga negativa; qué va decir la pastora, lo defenderá no hay dudas, el man no cambia; está con la prima oye; y la otra metiendo la mano hasta la candela por él; ahora dice que es una enviada de Dios; ahora dirán que eso es viejo; ahorita dirá que no él el del video; ahora los demanda por eso.