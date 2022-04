El original saludo de la hija de Andrea Valdiri que divirtió a sus seguidores

Desde que Andrea Valdiri anunció que estaba en embarazo, su hija siempre ha sido tema de conversación. Y luego de su nacimiento se roba las miradas en casa publicación que aparece.

La principal razón de que pase eso con la pequeña Adhara Valdiri es porque es muy risueña, alegre y sobre todo siempre aparece con algún gesto nuevo que emociona a los seguidores de su mamá.

Y eso mismo pasó en las historias de Andrea Valdiri donde dejó que su hija enviara un saludo a sus seguidores en Instagram y la niña no dudó en sacar la lengua y hacer sonidos divertidos que sacaron sonrisas en redes sociales.

El video de inmediato se viralizó en las diferentes redes sociales donde se habla de su mamá, y el resto de su familia y los comentarios no se hicieron esperar. Quienes destacaron la belleza y ternura de la pequeña, también quienes dijeron que no le perdió el carisma y la espontaneidad a la mamá, y otros no dudaron en volver a resaltar que Adhara Valdiri tiene un gran parecido, para juicio de ellos, con el ahora esposo de Andrea Valdiri, Felipe Saruma y también a su hermana.

Cientos de reproducciones y comentarios de amor y ternura para la niña no se hicieron esperar. También hubo quienes se preguntaron si la pareja no se iría de luna de miel, pues por lo visto en el video la bailarina barranquillera se encuentra en su casa junto a sus hijas.

Nueva vida

Y es que el pasado fin de semana, Andrea Valdiri y Felipe Saruma dieron el sí en una ceremonia especial para consolidar su amor, y, además, este evento romántico dio mucho material para cortar sobre todo porque la fiesta, los trajes, los invitados y lo que sucedió en cada momento, fue de toda la atención de los colombianos que no se perdieron ni un solo detalle.

En la boda, la pequeña Adhara también tuvo su momento, pues el traje que llevó era de un color que la hacía resaltar y que hizo que más de uno tuviera que ver con ella.

Y es que sobre la mesa aún los seguidores de Andrea Valdiri mantienen la pregunta de si la expareja de ella es el padre de la pequeña o si hay alguna posibilidad de que la niña sea hija de otra persona, pues cada vez que la niña aparece muchos la asocian con el parecido a Felipe Saruma y al resto de su familia.

