Epa Colombia y la Jesuu responden a críticas por sus trajes en boda de Valdiri

Las influenciadoras la Jesuu y Epa Colombia fueron duramente criticadas por sus atuendos en la boda de sus colegas Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

En especial, la Jesuu luego de que para muchos optara por un traje de color blanco, color que, por cuestión de protocolo no se debería llevar a una boda, pues este es exclusivo de la novia.

Si bien, muchos la llenaron de ofensivos comentarios, la joven aclaró que su vestido no era de color blanco, sino de color beige.

Por medio de las historias en la cuenta de Instagram de la bogotana, donde tiene más de cinco millones de seguidores, ambas mostraron la diferencia y para que se notara más el color Epa Colombia, fue la encargada de medírselo y lucirlo.

“¿No saben diferenciar? Tú no interrumpiste a la novia, que te atacaron” , expresó entre risas la empresaria, mientras desfilaba cómo le quedaba dicho traje.

Posteriormente la Jesuu destacó con sarcasmo que quizás se trató por haber tomado las fotografías con flash.

Para enseñar aun más la diferencia, Epa Colombia continuó modelando el atuendo y la Jesuu hizo uno improvisado con las sábanas de la cama donde se están hospedando, enseñando que estás sí son de color blanco.

“Igual tú sabes que yo no voy por la vida dándole explicaciones a la gente, si la gente quiso pensar que se veía así pues… aunque no es que la gente quiso pensar, sino que en serio se veía blanco y yo no había caído en cuenta de eso anoche, se veía blanquísimo, pero igual ya qué puedo hacer”, expresó.