Mario Cimarro enterneció las redes al mostrar por primera vez a su hija

El actor cubano Mario Cimarro no ha parado de expresar su gran felicidad y emoción tras convertirse en padre por primera vez el pasado 31 de agosto, donde fruto de su relación con la modelo eslovaca Bronislava Gregušová tuvo a su primera hija llamada Briana.

Tras pasar unos días en el hospital Bronislava y Briana pudieron regresar a su hogar, un momento que el actor grabó y compartió en sus redes, mostrando su encanto ante la llegada de su anhelada hija y su amada pareja a casa.

Tras llegar a casa, el actor decidió compartir con sus más de 1,8 millones de seguidores un video junto a su familia con el que agradecía a su pequeña por haber llegado a su vida, a los médicos que presenciaron el parto y a todas las personas que le enviaron buena energía.

El cubano, compartió un clip en el que se ve como de sus manos y las de su pareja sale una pequeña mano de su bebé, un clip que ha generado bastante ternura en redes, asimismo, el actor decidió acompañar la publicación con un profundo mensaje de agradecimiento.

De igual modo, su pareja, la modelo Broni Gregus, decidió compartir el mismo clip en su cuenta oficial de Instagram, pero aprovechó para contarle a su comunidad, que la bebé era un milagro en sus vidas, pues no podía expresar todo lo que llevaba sintiendo desde el momento que la miro a sus ojos por primera vez.

Eres un milagro, amada mía, has estado aquí por una semana y las palabras no pueden expresar cuánto significas para mí. Cada hora, minuto, segundo creamos una relación más cercana e increíblemente hermosa. Ya me has llenado de amor infinito y ese momento (nunca lo olvidaré) cuando me miraste con esos hermosos ojos tuyos cuando estabas acostada en mi pecho y me hiciste sentir que sabías que yo era tu madre.