El Mindo preocupó a fans al estar en hospital con su mamá

Armando Ortiz quien ha sido más conocido como El Mindo, recientemente preocupó a muchos de sus fanáticos en las redes sociales tras anunciar que estaba en el hospital junto a su mamá.

La señora Socorro, quien ha sido conocida no solamente por ser la mamá del famoso, sino también, por participar en videos de su contenido, se enfermó y tuvo que ser llevada al médico para que la examinaran.

Por lo cual, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el colombiano indicó por lo que estaba pasando y de paso, agradeció a todo el equipo de médicos que han estado pendientes de su mamá.

“Mis reyes y mis reinas… Ando aquí con mi cuchita, se puso malita y estamos esperando los exámenes… A todo el personal médico muchas gracias por estar pendientes…Hey, a todos los que me encontré por aquí y no pude darles fotico…Ando aquí con esta gran prioridad y me toca estar pendiente de llamadas y de los avances médicos, esta vez se las debo, pero entiéndanme un toque. Los amo y de esta salimos”.

Y, aunque Ortiz no dejó en claro lo que estaba sucediendo con la salud de la señora Socorro, también usó su cuenta de Twitter para indicar que con el paso del tiempo, eran los hijos quienes se hacían cargo de sus papás y que lo hacía con mucho amor.

“Al pasar el tiempo nosotros los hijos nos vamos convirtiendo en los papás de nuestros papás…hay que amarlos y cuidarlos”, trinó.

Por último, el creador de contenido también dejó en claro que se tuvo que poner serio con su madre quien no quería comer, por lo cual, dijo que se había puesto en el papel de ella y le dijo que hasta que no se tomara la sopa, no dejaba de “molestarla”.

“No quería recibir comida esta señorita, me tocó ponerme modo ella “hasta que no se toma toda la sopa, no dejo de estar encima”, finalizó.

