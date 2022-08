La travesía de Daniella Álvarez al montarse en una góndola en Venecia

El amor que existe entre Daniel Arenas y Daniella Álvarez es inmedible, tanto que cada vez que ellos aparecen juntos en redes sociales, más de uno no duda en suspirar de amor por ambos. Y no es para menos, pues su relación ha estado liderada por la unión y el apoyo y eso es algo que muchos admiran.

Y eso mismo pasó en el más reciente video de la presentadora Daniella Álvarez, quien ha decidido mostrar desde hace varios días el hermoso y romántico paseo que ha tenido junto a su pareja por lugares mágicos, entre los que destacan Venecia, un lugar que tiene el amor como protagonista y qué mejor ejemplo que ellos para disfrutar de los espacios de esta ciudad.

Toda una travesía

Sin embargo, en la más reciente publicación de la presentadora Daniella Álvarez se pudo ver varios momentos, no todos llenos de amor, porque vale la pena destacar que ella ha tenido que pasar por varias intervenciones donde una de sus piernas la perdió, pero lleva con ella una prótesis que le ha hecho más fácil muchas cosas.

Pero en esta ocasión no fue así del todo, ya que esta ciudad que está sobre el agua y que tiene uno de los paseos más románticos en góndola, no fue del todo fácil a Daniella Alvarez, sobre todo poque la una forma de trasladarse es esa y para ella no fue tan descomplicado como para muchos. Sin embargo, compartió su experiencia, se dejó ver haciendo todo lo posible, y además apoyada de quien ha sido su base, su amor, Daniel Arenas quien no la dejó sola ni un solo momento.

“Montarnos en la góndola no estuvo fácil, Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensar dos veces en ir. Pero ahí estás siempre tú… gracias, amor lindo por darme tu mano para levantarme cada mañana, por sostenerme cuando no tengo equilibrio, por pensar en cada detalle para que yo esté siempre segura, por multiplicar tu fuerza y energía, por tus sacrificios, ¡por amarme con lo que tengo y lo que no… te amo! me haces feliz”.

Esas fueron las palabras de la presentadora para contar su experiencia y además para dar recomendaciones a sus seguidores, pero al mismo tiempo para destacar el amor y la forma en la que Daniel Arenas se lo manifiesta en cada momento, haciendo que ella siempre se sienta segura.

