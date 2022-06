Tras dos años de su amputación, Daniella Álvarez envío emotivo mensaje

Hace dos años Daniella Álvarez vivió uno de los momentos más complicados de su vida, cuando por causa de una isquemia, la modelo y presentadora tuvo que ser sometida a la amputación de una de sus piernas, desde entonces su vida cambió y a través de sus redes sociales ha mostrado durante los últimos meses como va su proceso de recuperación intentando recuperar la movilidad y realizando las actividades que hacía antes de esta difícil situación

Por eso la modelo y presentadora quiso conmemorar este día con una publicación en su cuenta oficial de Instagram en donde publicó un video de diferentes momentos de su recuperación, todo esto acompañado por la canción “Mujer de las mil batallas”, de Manuel Carrasco.

En el video se puede ver el instante en el que ella está en una camilla recuperándose de la amputación de su pierna que se realizó el pasado 13 de junio, además se ve a sus familiares dándole amor y acompañándola en este duro momento.

También se ve el momento en el que una especialista la ayuda a realizar el tratamiento, mientras ella sentada intenta bailar bachata, además se ve cuando ella está realizando ejercicios en el piso y apoyándose en un sofá para fortalecer su pierna derecha, además de unos ejercicios con las muletas.

Al hacer la publicación Daniella Álvarez publicó un extenso mensaje motivacional recordando que hace dos años le hicieron su amputación y asegurando que el entusiasmo ha sido la clave para poder superar las dificultades, además afirmó que sonríe a la vida sobre todo antes de cada ejercicio con la fisioterapeuta para poder ir avanzando en su recuperación.

“Entusiasmo! Cuán importante es tenerlo presente en nuestras vidas. Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura que ha sido el entusiasmo por vivir, él entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas lo que me ha sacado adelante. Mis doctores me veían sonreír en uno de los momentos más difíciles que puede tener un ser humano: PERDER PARA SIEMPRE UNA PARTE DEL CUERPO, y sinceramente no estaba en shock, sabía lo duro y lo difícil que estaba siendo, pero yo HE DECIDIDO sonreír. SONREÍRLE A MI VIDA, sonreírle a la dificultad, sonreírle al dolor, sonreír antes de empezar cada ejercicio de mi fisioterapia, sonreír cuando me he caído, sonreír cuando hay algo que me cuesta o que ya no puedo hacer igual”, escribió Daniella.