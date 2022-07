Daniella Álvarez y Daniela Arenas pasaron unos románticos días en París

Daniella Álvarez y Daniela Arenas están conformando una de las parejas más bellas de la farándula nacional y es que cada vez que ellos pueden, se expresan lo que sienten mutuamente y ahora, pese a las dificultades que ha pasado la presentadora estos días debido a una herida en el pie, Daniella y Daniel decidieron “cruzar el mundo” para vivir un romántico viaje por París, Francia, donde de paso celebraron el cumpleaños de ella.

En su cuenta oficial de Instagram, Daniella Álvarez publicó un video que resumió su travesía por el país europeo, en las imágenes se puede ver a la pareja con un cartel con varias fotografías, un avión y el mensaje “Feliz cumpleaños, amor” y posteriormente se puede a Daniella en un vehículo especial que la transporta dentro de los pasillos del aeropuerto y también en las zonas turísticas.

En el video, se puede ver como ellos activan el vehículo y luego se puede ver a la pareja visitando sitios emblemáticos de París, como el museo Louvre, el río Sena y la Torre Eiffel, bajo el soleado día del verano europeo, mostrando bellas imágenes para sus fans.

Al hacer la publicación, Daniella escribió un mensaje de agradecimiento a su pareja, destacando que él le demuestra el significado de lo que es el amor incondicional y que no vio ninguna dificultad en su movilidad para decidir cruzar el mundo juntos para llegar a París.

“Como me lo dijiste un día amor lindo: ‘de la mano, caminando, rodando o cargándote si es el caso’. Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional, ese que no mira las dificultades o las circunstancias, ese que no ve lo que hace falta sino la esencia de mi corazón. Esta aventura ha estado llena de retos, aún y con mi herida en el pie sin poder caminar decidiste cruzar el mundo conmigo y pues”, dice parte del mensaje que escribió Daniella Álvarez.