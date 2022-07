Daniella Álvarez publica foto al natural y genera un debate en las redes

Daniella Álvarez se encuentra disfrutando de las mieles del amor, de hecho, hace poco disfrutó de unos románticos días junto a su novio, Daniel Arenas, en París, Francia, algo que mostró en una emotiva publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde ahora sorprendió a sus más de cuatro millones de seguidores con una foto al natural.

A través de sus historias de Instagram, la modelo y presentadora publicó una fotografía que se tomó dentro de una habitación en la que posó totalmente al natural, viendo de frente el lente con una sonrisa tenue.

Precisamente eso fue lo que destacó Daniella al publicar la fotografías, pues afirmó que ese día ella se vio en el espejo y le encantó el haberse visto tan bella, sin haberse aplicado ni una gota de maquillaje ni utilizar filtros para tomarse las fotos, calificando la belleza de su rostro como algo mágico.

“Hoy me miré al espejo sin maquillaje, sin filtro y vi la magia, nunca me había visto así, mi piel es otra me siento diferente ¿Cuál será el truco?”, escribió Daniella Álvarez al hacerla publicación.