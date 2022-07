“A rey muerto, Charrito puesto” fans no perdonan rápido reemplazo a Darío Gómez

El fallecimiento del cantante de música popular Darío Gómez en la noche de este martes 26 de julio, sigue dando bastante de qué hablar, por la repentina causa que le arrebató su vida a las 7:30 de la noche, según lo confirmó la Clínica de las Américas en su comunicado oficial.

Clínica Las Américas auna se permite informar que en el día de hoy 26 de julio de 2022 ingresó al servicio de emergencias el señor Darío de Jesús Gómez Zapata en estado de inconciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar.

El paciente ingresó sin signos vitales y fue llevado a sala de reanimación en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados y finalmente de declara su muerte a las 19:31p.m.

Desde luego, esta noticia no sólo conmocionó a los millones de fanáticos que tenía el cantante de 71 años en Colombia y las afueras sino que también afectó fuertemente a reconocidos colegas musicales y figuras del medio como fue el caso de Paola Jara, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Elianis Garrido, Pipe Bueno, entre muchos otros, que no han ocultado su tristeza tras la pérdida.

Internautas no perdonan el rápido reemplazo que le hicieron a Darío Gómez

Recordemos que el cantautor antioqueño gozaba de un estable estado de salud y por ello, tenía agenda para presentarse en diversos escenarios de Colombia para lo que restaba de este mes y los comienzos de agosto. Sin embargo, en una de sus presentaciones más esperadas, le dieron inmediato reemplazo al conocerse su fallecimiento.

Así lo demostrarían los banners publicitarios de un reconocido gastrobar en el país cafetero, que tras conocer la partida del cantante, abrió agenda para la misma fecha con su colega del género "Charrito Negro".

Este gesto, aunque atribuye a los compromisos con los que deben continuar los establecimientos, también desató una ola de críticas por parte de los fanáticos, que tildaron como "irrespetuoso y pasado" el gesto del lugar y de su colega.

"A rey muerto, Charrito puesto", "ni mi ex me cambió tan rápido" y "esto me parece irrespetuoso y pasado", fueron algunos de los múltiples comentarios, que actualmente circulan en las redes sociales en torno a esta noticia.