Daniela Ospina contó dónde y cuándo sería su boda con Gabriel Coronel

Hace varias semanas la pareja que conforman Daniela Ospina y Gabriel Coronel anunciaron su compromiso, habrá boda. Y aunque no han dado más detalles, muchos de sus seguidores quieren saber si será pronto o si por el contrario falta mucho tiempo para que suenen las campanas de matrimonio.

Ante las dudas de sus miles de seguidores, la empresaria decidió contar un poco más sobre lo que se viene para ella, sus proyectos, su familia y su matrimonio con el también cantante Gabriel Coronel.

En una roda de preguntas que hizo en su cuenta de Instagram, Daniela Ospina dejó saber que no será este año la unión con su prometido, sin embargo, decidió revelar que sería el año que viene, y aunque no dio fecha exacta, porque según ella no la tienen establecida aún, también destacó que Colombia, su país natal, podría ser el destino donde consolidarán su amor para siempre.

Sí, Daniela Ospina contó esto a sus seguidores, quienes desde ya están emocionados por este paso que dará la empresaria con su prometido. Pero también el saber que Colombia será el lugar donde podría llevarse a cabo este gran momento para ambos. Y es que vale la pena destacar que este país sería perfecto para ambos, pues Gabriel Coronel es venezolano y Colombia les permitiría a ambos compartir este gran paso de sus vidas rodeados de gran parte de su familia.

Un sí para siempre

Y es que Daniela Ospina hace mucho tiempo no se dejaba ver en una relación tan sólida y estable, pese a que luego de su relación con el jugador colombiano, James Rodríguez con quien estuvo por varios años y además tuvo una hija, la pequeña Salomé, ella no se dejó ver con alguien más en ese sentido, pues antes de Gabriel Coronel estuvo con una persona cuya relación no duró más de par de meses.

En cambio, con Gabriel Coronel, Daniela Ospina está tan feliz y tranquila que se ha dejado ver, sí, muy poco en redes sociales compartiendo momentos, pero demostrando que su relación está en un gran momento, tanto que será con el actor venezolano con quien volverá a dar el paso en nombre del amor.

Ahora se espera que la pareja consolide su amor y que el año que viene seguramente este momento tan especial para ambos dará mucho de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación, pues esta relación ha sido del agrado y admiración de muchos en las diferentes plataformas sociales.

