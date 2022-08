Se viraliza video de James Rodríguez cantando supuestamente despechado

Sin duda, una de las noticias que más estremeció el mundo del entretenimiento la semana pasada fue la pedida de mano que el actor Gabriel Coronel le hizo a Daniela Ospina, tras varios meses de relación con la modelo y empresaria y aunque el fin de semana se llenó de reacciones de los famosos, los internautas han continuado compartiendo sus puntos de vista y hasta está viralizando un video de James Rodríguez, exesposo de Daniela.

Se trata de un video en el que James Rodríguez se encuentra junto a su excuñado David Ospina y un grupo vallenato cantando una canción de despecho del género vallenato y que, según los internautas, de mostraría que él está despechado tras enterarse de que Daniela Ospina dará el sí nuevamente en el altar.

En el video se puede ver a James, con celular en la mano tomándose una foto con el cantante del evento mientras él interpreta el éxito de Diomedes Díaz “Me deja el avión”, pero cuando el cantante comienza a interpretar el tema, James Rodríguez se une a su voz y dice:

“Ay me importa un carajo que te hayas quedado con ese señor, yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti Me da mucha pena tener que decirte que no ha sido así”, cantan todos en una sola voz.