Daniela Legarda reveló cuántos retoques tiene y su tip para estar en forma

La creadora de contenido y cantante Daniela Legarda aprovechó su más reciente dinámica de preguntas para responder todo tipo de preguntas personales, familiares, laborales y otras bastante íntimas que no tuvo reparo en responder mediante su ráfaga de historias.

Entre las preguntas hubo unas que llamaron particularmente la atención, como por ejemplo, qué intervenciones quirúrgicas tenía. a esto, aclaró con un sexy baile que solo se ha hecho el retoque en sus orejas que todos conocen. Posteriormente, le preguntaron que cómo hacía para mantener su figura y tampoco tuvo reparo en compartir su secreto.

Ejercicio 5 x semana y durante la semana como en casa! yo cocino toda mi propia comida, yo no frito nada, y cocino todo lo más saludable posible. Pero igual yo como todo lo que quiero, no me restinjo, aaahh y también hago ayunas como entre 12-8:00 p.m