¡Sigue la lucha! Daniela Álvarez explicó los motivos por los que no podrá caminar

La guapa modelo y presentadora barranquillera Daniela Álvarez, es uno de los íconos de lucha y orgullo más fuertes de la farándula colombiana, tras afrontar con valentía, amor y perseverancia, el retiro de unas de sus piernas, por serias complicaciones en la misma.

Contra todo pronóstico, Daniela ha venido sorprendiendo al mundo con sus rápidos avances, donde en menos de lo que se esperaba, estaba retomando actividades que amaba hacer, como bailar, montar bicicleta y caminar por ella misma.

Sus ganas de salir adelante han sido tan arrolladoras, que los aplausos de los seguidores y fanáticos de diferentes partes del mundo, se hacen constantemente presentes, sobre todo ahora, que la mujer acaba de revelar públicamente, al nuevo reto que debe enfrentarse.

Cómo les conté me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar. Y bueno de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender TANTAS COSAS, expresó.

Sus palabras no quedaron ahí y resaltó que entre las complicaciones de su proceso, agradece infinitamente a Dios y a la vida, por haberle dado una segunda oportunidad y porque le dieron un hombre maravilloso que "me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear", refiriéndose desde luego a Daniel Arenas.

Los comentarios de sus amigos, colegas y seguidores se hicieron presentes, enviándole mucho amor y expresando la profunda admiración que sienten hacia ella: "Disfruta el amor, el cuidado y el cariñito ahí mientras vuelves con toda guerrera", "Guerrera ! Que gran inspiración eres. Te mereces todo ese amor . Me inspiran los dos !", "Dios no une coincidencia, une propósitos" y "que valiente eres".

