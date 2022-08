A Dani Duke y Daiky Gamboa les llueven críticas por video en un carro

Hace varias semanas circuló en redes sociales un momento que al parecer era muy especial para el influenciador, Daiky Gamboa, quien se dejó ver muy emocionado al recibir una sorpresa de sus amigos, La Liendra y Dani Duke, quienes lo estaban sorprendiendo con un carro.

Hasta ese momento, en varias redes sociales y medios circuló la noticia de que ellos habían comprado un carro para su amigo y que este estaba muy sorprendido por este gran detalle que tuvieron con él, pues incluso en esas mismas semanas, Daiky Gamboa estaría estrenando casa.

Sin embargo, a los días, circuló la realidad de este momento. En las cuentas de Facebook de Dani Duke se dejó ver que todo era parte de una broma que tanto ella como su novio La Liendra habían tenido con Daiky Gamboa, y que la sorpresa del carro no era verdad.

Sí, ellos dejaron ver que, aunque le daban un carro, al tiempo le decían que no y esto incluso desató un conflicto que fue grabado y mostrado en redes. Por esta razón, más de uno salió a defender a Daiky asegurando que La Liendra y Dani Duke no debían hacerle eso a un amigo.

Pero lo cierto es que el tiempo pasó, y hasta Daiky Gamboa, quien agradeció el apoyo de sus miles de seguidores, apareció para decir que no era necesario todo lo que se había dicho, ya que ellos son de esos amigos que se hacen bromas pesadas y que siempre todo queda en orden.

¿Un video con intención?

Pero, hace pocos días, los influenciadores Daiky Gamboa y Dani Duke decidieron aparecer en un lujoso carro, para además demostrar esas cosas, que según ellos son mejor que un carro. Y según ellos, lo que en realidad importa es, escuchar tu canción favorita con tu mejor amigo o amiga, hacer una parada en algún autoservicio, tener un mini concierto con tu mejor amigo o amiga, hacer chisme con los amigos y más.

Pero, aunque este video, según muchos tenía una intención y era demostrar que un carro de marca no es verdaderamente relevante, sino la importancia de los amigos y lo que puedes hacer con ellos, muchos consideraron que era una “deshumillada y eso no hay en redes”, según muchos. Otros no dudaron en comentar porque consideran que “hay gente que le gusta el maltrato”.

“Daiky te amo, pero no este video”, “quieren arreglar la humillación”, “qué publicidad tan mala y aburrida”, “ya esto no tiene arreglo”, “por qué Daiky se sigue prestando para eso”, fueron parte de los cientos de comentarios que recibió la publicación en redes sociales y de la que además La Liendra, Dani Duke ni Daiky Gamboa no se han manifestado.