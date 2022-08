Dani Duke mostró cómo tiene a la Liendra comiendo de su mano

La influenciadora Dani Duke divirtió a sus miles de fanáticos luego de mostrar su estrategia para revelar cómo tiene a su novio, el creador de contenido ‘la Liendra’ comiendo de su mano.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, la joven compartió un video en el que se mostró llevándole una pastilla de chocolate al influenciador mientras él estaba en su habitación buscando algo en la mesa de noche y este tomó el dulce con su boca.

Mientras grababa el momento agregó un gracioso audio con el que respondió cómo es su relación.

Tras su revelación, la Liendra reaccionó y destacó que él no estaba enterado de lo que la empresaria estaba haciendo.

De inmediato, lograron varios “me gusta” y comentarios de sus seguidores al respecto.

“Bien aplicada", "jajajaa se jodió", "Muchas bendiciones", "Se estaba demorando", "así es Dani", "Sii señor comiendo de la mano jajjajajja", "jajaja me encanta", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, el joven reveló una grabación en la que resumió cómo fue su descanso de hace algunos días, donde quiso alejarse un poco de las redes sociales y todo lo que implica ser creador de contenido.

En el video recopiló imágenes de las experiencias que tuvo y a las personas que conoció.

Además, agregó todo lo que logró aprender al darse un espacio a solas.

"Me regalé un viaje, me fui totalmente solo para otro país, me conecté, me reí, lloré y hablé cosas increíbles conmigo mismo, al estar solo entendí mis miedos, mis dudas y quién soy, le di gusto a mi alma y no a mi cuerpo, no compré cosas para lucir, pero sí experiencias para recordar. A veces solo necesitas parar y tomar aire. La vida es muy corta, deje de correr y vive”, expresó.