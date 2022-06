Tras unas vacaciones, Dani Duke desmiente rumores de su supuesto embarazo

La creadora de contenido Daniela Duque, mejor conocida en el mundo digital como Dani Duke, regresó hace pocos días al país luego de disfrutar de unas merecidas vacaciones por Europa junto a varios de sus amigos más cercanos y su novio, el también influenciador Mauricio Gómez, conocido en redes como ‘La Liendra’.

La joven, quien se mostró desde la comodidad de su casa, quiso desmentir un rumor que había crecido durante los últimos días luego de que su novio compartiera una fotografía de ellos dos en donde se le veía el abdomen inflamado.

En la polémica fotografía se ve a la maquilladora colombiana sentada sobre una nevera en un yate en la paradisíaca isla de Ibiza, en España, en donde se encontraban celebrando el cumpleaños número 22 de ‘La Liendra’, y aunque la fotografía parecía algo normal, el detalle del abdomen de la joven llamó rápidamente la atención de los internautas quienes no pudieron evitar comentar al respecto.

Comentarios como: “¿Estás embarazada Dani?”, “Embarazo a la vista”, “Daniela con barriguita de bebé”, “¿Será que Dani está embarazada?”, “Dios, en la foto 8 ya se le ve pancita a Daniela”, “¿Es mi impresión o Dani está embarazada?”, “¿Dani Duke está embarazada o llenita de cerveza?”, se apoderaron de la publicación que el influenciador realizó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, tras varios días de haber realizado la publicación y al llegar a Colombia, la creadora de contenido se dejó ver desde la comodidad de su cama, junto a La Liendra, para desmentir este tipo de rumores que se apoderaron de la Internet.

“A mi novio en estas horas de la vida es cuando le está dando por preguntarme que si me pone filtros cuando me graba, cuando ya me sacó como un marrano en sus fotos, cuando la gente me llama a preguntar ¡Felicitaciones, estás en embarazo! Por una foto que usted montó, ahora sí le importa cómo salgo, subiéndome con panza en sus fotos”, comienza explicando la joven y aclarando que estos rumores son totalmente falsos.