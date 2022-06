Dani Duke, Daiky y La Liendra dividieron posturas con polémico baile

En los últimos días, el reconocido grupo de creadores de contenido formado por Dani Duke, La Liendra, La Segura, Javier Cardona, Daiky Gamboa, entre otros, comenzaron a presumir las que serían las vacaciones de su vida tras irse de viaje por Europa durante varias semanas.

Su paseo comenzó en Madrid, España, donde arribaron para visitar tiendas y restaurantes de lujo, que desde luego han compartido con sus millones de seguidores en redes. Posteriormente mostraron su paso por Francia y actualmente por Ibiza, donde celebraron el cumpleaños 22 de La Liendra por todo lo alto.

Sin embargo, durante la fiesta no solo giraron noticias en torno a la nueva vuelta al sol del cafetero, sino a las borracheras que se metieron Mauricio y sus amigos, que han dado bastante de qué hablar entre sus seguidores.

Como muestra de ello, está el más reciente clip que compartió una reconocida página de entretenimiento digital en Colombia, donde se le vio a la creadora de contenido Dani Duke, bailando muy jocosamente no solo con su novio, sino con uno de sus amigos más cercanos Daiky Gamboa. Como se puede evidenciar, los dos le bailaban en simultáneo de frente y de espaldas, mientras ella hacía sexys movimientos. Por si fuera poco, a este trío se sumó otra de sus amigas, que le bailó al cafetero por detrás.

Aunque muchos interpretaron el clip como un simple momento de diversión entre la pareja y sus amigos, otros tildaron la escena como "vulgar" asegurando que no son contenidos que deberían compartirse de manera tan abierta en redes, porque hay menores que los siguen y van a tomar estos actos como ejemplo.

No sufran tanto, yo solo veo una pareja divirtiéndose con amigos tanto drama", "feliz cumple Mauro, sigue disfrutando", "Creo que a veces la personas vuelve “influencia ” a las que no deben", "Este tipo le bajo a ella cualquier estrato que ella tuviera" y "está bien celebrar pero siento que estos contenidos no son para subir a redes, recuerden que tienen muchos menores de edad entre sus millones de seguidores"