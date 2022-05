Daddy Yankee se sinceró sobre si consumió drogas

El cantante Daddy Yankee, que anunció hace algunas semanas su reto definitivo de la música, se sinceró sobre varias dudas de sus más de 30 años de carrera profesional.

Entre ellas, respondió si en algún momento de su vida llegó a consumir drogas, confesando que probó la marihuana, pero no fue de su agrado.

“ Yo la probé chamaquito, fumé, pero no era algo de ‘déjame comprar’. Cuando estaba el combo me daba una cachada y explotaban esas pepas de semilla de bangola vieja que explotaban en la cara y yo decía ‘muchachos esto no es pa’ mí’. Nunca hubo una combinación.

Según detalló tampoco le gustó el licor, tanto así, que solo ha tenido una sola borrachera en su vida y le fue tan mal que decidió no volver a beber de esa manera.

“Yo cogí una borrachera chamaquito, una sola vez, una en mi vida, como a los 18 y fue tan mala la nota, ni me acuerdo. Yo mezclé un montón de cosas ese día y cogí una nota y yo decía ‘rayos’ y me levanté y dije ‘esto no es pa’ mí tampoco, nunca más vuelvo a hacer esto en mi vida’ y gracias a Dios en aquellos tiempos yo era novio de Mireddy, que es mi esposa, hice un papelón y gracias a Dios es mi esposa hoy en día, sino estaría quemado por ahí ‘ey yo conozco a este me hizo severa nota conmigo’ jajaj”, confesó.