Cristina Hurtado enterneció las redes con divertido video familiar

La hermosa presentadora Cristina Hurtado enterneció nuevamente las redes sociales al compartir un video en el que se le ve junto a sus hijos, esposo y madre realizar un famoso truco que se viralizó en internet.

A través de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula más de seis millones de seguidores, la modelo compartió un corto audiovisual en el que se le ve junto a su esposo e hijos poner en práctica un truco con ayuda de la madre de la presentadora.

Este truco consiste en que varias personas deben realizar una maniobra únicamente con dos dedos de una de sus manos para poder levantar a la persona que se encuentre sentada en la silla. Aunque esto parece casi imposible no lo es, pues, aunque en un principio no se logra, se debe realizar un pequeño ritual que ayuda a que esto sea posible en un segundo intento.

En el audiovisual se puede ver cómo la familia Narváez Hurtado lleva a cabo esta dinámica en medio de carcajadas y hasta se escuchan divertidos como por ejemplo a Jose decir que la madre de Cristina pesa 23 kilos por lo que no es difícil levantarla de la silla.

La hermosa mujer manifiesta que este truco lo había hecho hace un par de años atrás, pero que su hijo Juan José le pidió que lo volviera a hacer, pero esta vez con su abuela.

“Este truco lo hicimos hace algunos años y anoche Juanjo nos dijo que lo repitiéramos … sin duda lo mejor del día jajajjajajajjaa Me reí demasiado! Y eso que no han visto el de Jose”, escribió la presentadora junto al video.

LAS REACCIONES DE LOS INTERNAUTAS

Luego de que el video fuera publicado rápidamente se llenó de comentarios por parte de sus seguidores quienes manifestaron lo mucho que se había divertido al verlos realizar el famoso truco en familia.

“Nada más lindo que reír junto a mamá”, “Me contagié de su alegría”, “Me encanta esta familia”, “Pero me van a desbaratar a doña Beatriz!!!”, “Bellos todos! Queremos ver el de Jose”, “lo repetí varias veces y me reí”, “Dios los bendiga siempre.. Que familiaas hermosa..”, “No he parado de reírme que pecadito”, “Ya sabemos de dónde sacaste semejante risa tan expontanea y hermosa”, “Oiga pero casi la mandan pa la estratosfera muy bueno jajajajajaj”, “Con o sin el truco igual la alzan jajajajaja..pesa más mateo”, “Ay no lo qué me he reido”.

