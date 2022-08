"Exageré" La Liendra presumió la exclusiva suite donde vacacionó solo

El creador de contenido cafetero Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como 'La Liendra' sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores al revelar que se iría solo a vivir unas vacaciones de ensueño, como manera de reconocer el arduo trabajo que ha hecho en los últimos años.

Desde entonces, ha mostrado los paisajes y hospedajes de lujo de los que ha disfrutado. Como ejemplo de ello está su más reciente ráfaga de historias, donde mostró la enorme y exclusiva suite presidencial del hotel en la que se quedaría, sin necesidad de tener a nadie a su lado.

Bueno Liendritas, les cuento que me acaban de entregar la suite presidencial del hotel, así que prepárense para que vean las cosas conmigo...aquí tenemos un sillón que es más grande que mi cama, miren esta vista nea, es que no voy a salir de la habitación, miren esta cocinita, tenemos aquí también a Silvana que le montan los cachos, esta salita tan hermosa, uy no, qué es esto por Dios, qué es este nivel...