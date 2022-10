Claudia Bahamón se mostró conmovida tras pregunta de su hijo Luca sobre su abuelo

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más hermosas y queridas de nuestro país, la talentosa mujer ha sido merecedora del cariño de la gente por su nobleza, gentiliza y, por supuesto, por su talento.

No hay duda de que uno de los momentos más difíciles que vivió la presentadora, en los últimos años, fue la repentina muerte de su padre Germán Bahamón.

El señor se encontraba manejando en una vía del departamento de Bolívar cuando le dio un microsueño, situación que desencadenó un grave accidente.

Para nadie es un secreto que vivir sin un ser querido es una de las pruebas más difíciles, y más cuando se trata de un padre; de hecho, en varias oportunidades Claudia se ha referido al tema y ha manifestado lo doloroso que ha sido.

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Colombia, está casada con el cineasta Simón Brand; de hecho, fruto de esta relación nacieron sus hijos Samuel y Luca.

En las últimas horas, la también modelo compartió la emotiva charla que tuvo con su hijo menor. “La conversación que me acaba de hacer el día, el fin de semana, el año”, contó Claudia.

Yo: ayyyy, ¡quiero que me llame mi papá! Luca: mamá, ¿qué pasa si un día el gordo viene por 24 horas? Yo: ¡No, pues me desmayo! ¿Te imaginas? ¡Qué harías en esas 24 horas tú con el gordo?

Por su parte, Luca respondió que lo primero que haría sería ir al mundial a ver jugar a Colombia y que ojalá gane, pues “el gordo”, como le decían de cariño a don Germán, diría “yuju”, hasta ahí irían dos horas.

Luego, con gran amor e inocencia, el niño le preguntó a Claudia que hasta el momento cuántas horas llevaba, porque después irían a la nieve, aunque la presentadora le respondió que al papá no le gustaba el frío; sin embargo, su respuesta sorprendió a más de uno.

¡Ah no, de malas! Yo quiero hacer guerra de nieve con él jajaja, y hacemos un muñeco de nieve que se llama GORDO. Después le pido que me cuente cómo es el cielo y que me muestre fotos. Luego nos acostamos a ver televisión y salto en su panza como cuando era chiquito y le digo que me dé un abrazo como baymax y ya ahí se acabó el día mamá porque el gordo se duerme temprano viendo televisión