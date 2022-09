El "jalón de orejas" de Claudia Bahamón a los creadores de contenido

​​​Claudia Bahamón es sin duda alguna, una de las mujeres más encantadoras y admiradas del país, esta mujer que, se ganó a toda Colombia gracias a su belleza y carisma en MasterChef, ha logrado aprovechar su influencia en redes, para transmitir mensajes de cambio y amor.

Precisamente, la opita quien se encuentra por estos días en uno de los eventos más importantes para creadores de contenido en México, decidió compartir una reflexión de lo que ha significado este encuentro en su vida y lo que ella piensa sobre el mundo de las medios digitales y los creadores de contenido.

La presentadora compartió a través de su cuenta personal de Instagram un sentido post en el que le compartió a sus más de cuatro millones de seguidores su reflexión del mundo digital, empezando con revelar que en principio no sentía tan cómoda en esta nueva realidad, pues sentía que no encajaba.

Claudia empieza su reflexión expresando que ha sido testigo a través de los años de la evolución de las redes sociales y la forma de compartir información a través de estos medios digitales, pues asegura que las redes han servido para que las personas puedan aparte de informarse e interactuar, ser generadores de su propio contenido y aportar a diferentes ámbitos y temas.

A lo largo de los años, he atestiguado como a través de las redes sociales, las personas han tenido la posibilidad de entablar “conversación”. Ya no son solo receptores de contenidos enviados unidireccionalmente por un medio convencional de comunicación. Las personas no solo lograron un espacio para reaccionar y reflexionar ante lo que leen, sino que empezaron a ofrecer sus propios contenidos, a acceder de manera directa a organizaciones, científicos, educadores, artistas, escritores… a una gama antes no imaginada de “fuentes conocedoras” que sintonizan su sentimiento a una nueva conexión con la naturaleza, menos utilitaria y más respetuosa.