¡Muy orgullosa!, Claudia Bahamón confiesa cuál plato le recuerda a Colombia

La presentadora Claudia Bahamón hace parte del grupo de colombianos que viven fuera del país y siempre están dejando el nombre de su tierra muy en alto, sin importar dónde se encuentren.

Aunque Bahamón lleva varios años fuera del país, la presentadora visita continuamente al país que la vio nacer y no pierde la oportunidad de manifestar el amor y la admiración que siente no sólo por Neiva, su ciudad natal, sino por otras lindas ciudades que Claudia disfruta muy seguido con amigos, familiares o por temas profesionales.

Así como lo hizo hace poco en Chocó, el hermoso departamento ubicado en la costa pacífica donde Claudia estuvo en compañía de varios famosos con el fin de promover el cuidado de los océanos y sus ecosistemas. Pues Bahamón además es una activa defensora del medio ambiente y sus recursos naturales.

La guapísima presentadora, desde su casa en Estados Unidos, mostró qué es eso que le recuerda a Colombia y recordó una de las grandes enseñanzas que le dejó su papá, Germán Bahamón.

“Hace 18 años llegué a vivir a Estados Unidos a una montaña aquí en California, en Los Ángeles, y desde entonces este lugar se ha convertido en mi hogar y hay cosas aquí que yo tocó, que me pongo, que pruebo, que me transporta inmediatamente a ese lugar que me vio nacer”, aseguró Claudia.