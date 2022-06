Cintia Cossio explicó por qué no ha vuelto a crear contenido en redes

La creadora de contenido Cintia Cossio aprovechó su más reciente ráfaga de historias en su cuenta oficial de Instagram, para romper su silencio sobre las razones que la han tenido ausentes de su creación de contenido habitual en redes y que parece no tener muy satisfechos a algunos de sus seguidores.

Así lo dio a conocer la misma Cintia, quien aprovechó además para disculparse, porque tiene claro que los millones de seguidores que alberga en sus cuentas personales, son gracias a los contenidos de humor, bromas extremas, obras sociales y momentos personales y en familia que ella genera en su cuenta.

Quizás a muchas personas les incomode tanta publicidad, el teletrabajo, pero enserio me disculpo, ya volveremos con el contenido habitual, las payasadas, pero en serio me disculpo por tanta publicidad, no tengo por qué hacerlo, porque es mi forma de trabajar, pero también me preocupa mucho ustedes, porque yo estoy acá para entretenerlos", expresó la antioqueña.