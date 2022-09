Cintia Cossio y Jhoan López estarían esperando a su segundo hijo

La creadora de contenido paisa Cintia Cossio y su esposo Jhoan López han demostrado en diversas ocasiones ser la pareja de influenciadores más estables del mundo digital, pues así lo han demostrado por medio de sus respectivas redes sociales al realizar diversas publicaciones y contenido en conjunto en el que se demuestran todo su amor.

En esta ocasión, los jóvenes se dejaron ver realizando algunas compras para el hogar en un gran supermercado de la ciudad. De hecho, Jhoan López aprovechó para enseñarle a sus seguidores la diferencia entre un hombre y una mujer al momento de realizar esta necesaria actividad.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cerca de tres millones de seguidores, el influenciador grabó el carrito en el que llevaban todas sus compras para enseñar todos los artículos que Cintia pretendía comprar, entre esos, cremas, champú, tratamientos para el cabello, jabón para el cuerpo, caimanes, entre otras cosas más, mientras que Jhoan solo llevaba dos artículos: un tarro de champú y unos preservativos.

De hecho, todo esto lo graba mientras se encuentran en la sección para bebés, en donde venden diversos artículos como pañales, pañitos, suplementos, y demás.

“Vinimos a comprar cosas personales con mi señora esposa, ¿Cierto? La diferencia entre un hombre y una mujer. Todo esto es de Cintia, para una mujer sola, todo esto. Y yo, algo mucho, mucho más básico, o sea, los hombres no necesitamos nada más. ¿Cierto que no? Solamente preservativos, obvio, que no falten, y champú”.