Cintia Cossio regaña a su esposo por hacer un post del día que nació su hijo

En su cuenta de Instagram con más de 2 millones 800 mil seguidores, el creador de contenido paisa Jhoan López, esposo de la también influencer Cintia Cossio, publicó un tierno video en el que compara una foto actual con su hijo con una foto del día que nació Thiago.

Jhoan puso de fondo en el video la canción ‘La noche más linda’ de Adalberto Santiago para dar a entender que ese día fue el más lindo de su mundo. Además, en la descripción del video, reiteró su tierno mensaje.

“La noche más linda del mundo! @soythiagocossio” escribió el paisa.

El regaño de Cintia Cossio a su esposo

No obstante, a quien no le pareció muy acertado el mensaje fue a la mamá de Thiago, quien recordó lo mucho que sufrió en el parto y que su esposo no tuvo que aguantar.

“Claro, como usted no sintió las contracciones y no le tuvieron que abrir una chacara de urgencia porque el bebé era muy grande y no quería salir por “mi diminuto sapo”. Pero sí, fue la tarde más linda del mundo” escribió la famosa colombiana.

La respuesta de Jhoan al regaño

El papá del niño no se quedó de brazos cruzados al leer el comentario de su esposa, pues le recordó que él también tuvo que hacer sacrificios por su familia.

“@soycintiacossio aaaa vea pues! Pero nadie dice que yo trabajaba de 7am a 7pm cargando cajas en el centro y de ahí llegaba directo a dormir en el piso afuera del hospital por si necesitaban algo y de ahí arrancaba sin bañarme a trabajar derecho de nuevo, pero sí fue la noche más linda del mundo”.

Los comentarios de los seguidores

Fueron varias las personas que le respondieron el comentario a Cintia con mensajes tanto divertidos como de críticas hacia la reacción de ella.

“@soycintiacossio verdaderamente las mujeres son un caso especial para entender jajaja así quedó el @jhoanlopez con la cantaleta [cara graciosa hecha con emojis]” escribió uno de los internautas.

“@soycintiacossio cuando los tenemos en nuestros brazos se olvida todo es el dolor. Tener un hijo es lo más bello del mundo... Dios nos puso ese trabajo a nosotras las mujeres porque los hombres no podrían aguantar eso... Lloran con cualquier cosita” comentó otra de las seguidoras.

“@soycintiacossio hahaha donde los hombres sientan la mitad de ese dolor se mueren jajaja”.

